Policija v BiH aretirala obrambnega ministra Nenada Nešića

Banjaluka, 26. decembra - Policija je danes aretirala obrambnega ministra BiH Nenada Nešića in še šest drugih oseb, potem ko je tožilstvo BiH izdalo nalog za njihovo aretacijo, poročajo tuje tiskovne agencije in mediji v BiH. Osumljeni so pranja denarja, korupcije, zlorabe položaja in prejemanja podkupnin.