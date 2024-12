Snežni kontrolor prižgal zeleno luč tekmam v Kranjski Gori

Kranjska Gora, 26. decembra - Snežni kontrolor Mednarodne smučarske in deskarske zveze (Fis) Jani Hladnik je danes preveril stanje tekmovalne proge v Podkorenu ter dovolil izvedbo veleslaloma in slaloma za točke svetovnega pokala alpskih smučark v Kranjski Gori. Slalomistke in veleslalomistke se bodo na poligonu Podkoren merile 4. in 5. januarja.