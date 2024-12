Vreme še vedno povzroča težave v BiH

Banjaluka/Zagreb, 26. decembra - Več delov Bosne in Hercegovine ostaja odrezanih od sveta in brez oskrbe z elektriko, potem ko je sneg zasul številne kraje v severnem in osrednjem delu države. Najhuje je v občini Kneževo, kjer so po navedbah lokalnih oblasti zabeležili tri smrtne žrtve. Vremenske razmere povzročajo težave tudi na Hrvaškem.