Na borzah v Aziji dan po božiču pozitivno, nafta dražja

Tokio, 26. decembra - Na azijskih borzah, ki so bile danes odprte, se je nadaljevalo božično vzdušje, osrednji indeksi so se na večini pomembnejših trgov zvišali. Borzi v Hongkongu in Sydneyju sta zaradi praznikov - v državah Commonwealtha praznujejo t.i. boxing day - zaprti. Nafta se je podražila.