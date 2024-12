Maribor, 26. decembra - Policisti so v sredo okoli 19.20 na območju mestne občine Maribor obravnavali požar v stanovanju v večstanovanjski hiši. Do požara je prišlo zaradi napake na električni napravi. Pri tem je po nestrokovni oceni nastalo za približno 50.000 evrov škode. Požar so pogasili gasilci, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor.