Golob v poslanici: V letu 2024 je v Sloveniji zmagala pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost

Ljubljana, 26. decembra - Premier Robert Golob je v poslanici ob dnevu samostojnosti in enotnosti izpostavil, da smo ob koncu leta lahko na marsikaj ponosni in za marsikaj hvaležni. Letos so v Sloveniji zmagali pravičnost, znanje, solidarnost in preudarnost, je naštel premier. Opremljeni z vsem tem pa bomo po njegovem mnenju skupaj gotovo zmagovali tudi v letu 2025.