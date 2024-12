Dallas brez zmage in s poškodbo Dončića, nov poraz Bostona

Dallas, 26. decembra - Slovenski košarkarski as Luka Dončić, ki je to sezono v ligi NBA zaradi težav z zdravjem izpustil osem od Dallasovih 30 tekem, se je na božični tekmi znova poškodoval in moral predčasno s parketa. Če želi ostati v izboru za velike nagrade lige, ne sme manjkati na več kot 17 tekmah v sezoni. Boston Celtics pa so v domači dvorani doživeli nov poraz.