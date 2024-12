Dončić ob porazu Dallasa proti Minnesoti zaradi poškodbe ni dokončal božičnega dvoboja

Dallas, 25. decembra - Košarkarji Dallas Mavericks slovenskega zvezdnika Luke Dončića so na božični dan v severnoameriški ligi NBA na domačem parketu izgubili proti Minnesoti Timberwolves z 99:105. Slovenski as je za Dallas odigral dobrih 16 minut in dosegel 14 točk, preden je moral parket zapustiti zaradi poškodbe.