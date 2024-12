Hrvaški gasilci v bližini Plitviških jezer iz snežnega meteža rešili 48 ljudi

Plitvice, 25. decembra - Hrvaški gasilci so na božični večer v bližini Plitviških jezer iz snežnega meteža rešili 48 ljudi, ki so obstali na cesti v svojih vozilih. Med njimi so v zahtevni intervenciji, ki je potekala ob ekstremnih vremenskih razmerah z močnim vetrom, rešili tudi pet otrok, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.