Izraelske sile napredovale za več kilometrov globlje v Sirijo

Damask, 25. decembra - Izraelska vojska je s tamponskega območja na zasedeni Golanski planoti napredovala za sedem kilometrov globlje v Sirijo, je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa sporočil Sirski observatorij za človekove pravice in dodal, da je vojska dosegla kraja Svisa in Kusajba. Turška vojska je medtem v Siriji in Iraku ubila 21 kurdskih borcev.