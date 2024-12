Pri Ribnici med posredovanjem napadli policiste

Ribnica, 25. decembra - Policisti so se v torek zvečer odzvali na prijave pokanja na območju Goriče vasi v občini Ribnica. Na kraju so našli več tulcev plašilnih pištol. Med policijskim postopkom se je tam zbrala večja skupina ljudi, ki so v policiste metali različne predmete, ena od oseb pa je policista tudi odrinila. Pri posredovanju se je en policist lažje poškodoval.