Evangeličanski škof: Molimo, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika

Ljubljana, 24. decembra - Evangeličanski škof Leon Novak je v poslanici ob božiču pozval k molitvi, da božji mir zavlada v srcu vsakega posameznika, da bo ljubezen delovala namesto sovraštva, pravičnost namesto nepravičnosti in mir namesto vojne. Prepričan je, da so to vrednote, ki jih svet in človeštvo trenutno najbolj potrebujeta.