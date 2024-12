Pirc Musar ob državnem prazniku: Osamosvojitev Slovenije dokaz, da enotnost premika meje možnega

Ljubljana, 26. decembra - Osamosvojitev Slovenije je zapisala nov dokaz, da je enotnost moč, ki premika meje možnega, je v današnji poslanici poudarila predsednica republike Nataša Pirc Musar. Prebivalci Slovenije še vedno lahko stremo največje izzive, ko združimo srca, misli in prizadevanja, je ocenila in pozvala k ponosnemu praznovanju dneva samostojnosti in enotnosti.