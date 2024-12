Občina Dol pri Ljubljani uresničila dve tretjini ciljev v tem letu

Dol pri Ljubljani, 28. decembra - Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je nedavno sprejel proračun občine za prihodnje leto v višini 12,7 milijona evrov. Več kot polovico tega zneska predstavljajo investicijski odhodki, in sicer 6,7 milijona evrov. V občini so sicer veseli, ker so v letošnjem letu uresničili dve tretjini ciljev, so za STA pojasnili na občini.