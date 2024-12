Vlada podprla Poklukarjev odgovor na interpelacijo

Ljubljana, 24. decembra - Vlada je na dopisni seji podprla odgovor ministra za notranje zadeve Boštjana Poklukarja na interpelacijo o njegovem delu in odgovornosti. Minister v celoti in argumentirano kot neutemeljene zavrača vse očitke, ki izhajajo iz interpelacije, so danes sporočili iz vladnega urada za komuniciranje. Vsebino odgovora na interpelacijo STA sicer še čaka.