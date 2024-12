V spopadih na severovzhodu Sirije ubitih 16 prokurdskih borcev

Damask, 24. decembra - Kurdske Sirske demokratične sile (SDF) so danes sporočile, da je bilo v spopadih s proturškimi oboroženimi skupinami na severovzhodu Sirije ubitih 16 borcev SDF. Ob tem so dodale, da so uspešno odbile sovražnikove napade, in da je bilo v zadnjih 24 urah ubitih tudi najmanj pet proturških borcev.