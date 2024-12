Kristjani opolnoči pričakali božič

Ljubljana/Vatikan, 25. decembra - Kristjani so s polnočnimi mašami pričakali božič. Škofje so polnočne maše darovali v stolnicah. Predsednik Slovenske škofovske konference Andrej Saje jo je daroval v novomeški, v svoji pridigi pa je med drugim pozval k sprejemanju vseh, veselju do življenja in gradnji miru. Podobno sporočilo sta poslala nadškofa Stanislav Zore in Alojzij Cvikl.