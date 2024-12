Ljubljana, 24. decembra - Nemška tiskovna agencija dpa je poročala, da je Slovenija novembra zabeležila okoli 20-odstotno rast prihodov turistov. Na rast so najbolj vplivali prihodi ljudi iz sosednjih držav, kot so Italija, Hrvaška in Avstrija, so pokazali podatki Statističnega urada RS. Nastanitveni obrati so poročali o nekaj več kot 311.000 prihodih turistov.