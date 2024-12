Razprodan Novoletni loto, ki prinaša tudi stanovanji v Ljubljani in Kopru

Ljubljana, 24. decembra - Srečke za praznični krog igre Loto z imenom Novoletni loto, ki so ga letos pripravili na Loteriji Slovenija, so razprodane. Posebnost tega lota je žrebanje dobitkov izključno med prodanimi potrdili, ki jih je bilo 350.000, kar zagotavlja, da bodo vsi dobitki izžrebani, med njimi stanovanji v Ljubljani in Kopru. Žreb bo potekal 1. januarja.