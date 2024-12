Večer: Ministrstvo za gospodarstvo odstopilo od sofinanciranja prenove drevoreda v Pivoli

Ljubljana/Hoče, 24. decembra - Ministrstvo za gospodarstvo je odstopilo od pogodbe o sofinanciranju projekta prenove lipovega drevoreda v Pivoli, v sklopu katerega bi padlo 164 dreves, piše Večer. Na zahtevo civilne družbe in stranke Vesna so namreč obnovili postopek dodelitve evropskih sredstev hoški občini in po pregledu dokumentacije pritrdili ugotovitvam pritožnikov.