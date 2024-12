Po zasilnem pristanku letala družbe Swiss dva člana posadke v bolnišnici

Ženeva, 24. decembra - Letalo švicarskega letalskega prevoznika Swiss je v ponedeljek zvečer zaradi težav z motorjem zasilno pristalo v Gradcu. Dva člana posadke sta bila hospitalizirana in sta trenutno še vedno v bolnišnici. Potniki, ki so bili hospitalizirani, so medtem že zapustili bolnišnico, poroča francoska tiskovna agencija AFP.