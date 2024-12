Ljubljanska ekonomska fakulteta pri zagotavljanju podpornih dejavnosti po mnenju revizorjev delno učinkovita

Ljubljana, 24. decembra - Revizorji računskega sodišča so pregledali učinkovitost izvajanja izbranih podpornih dejavnosti, ki so jih v letu 2022 izvajali zunanji izvajalci. Za ljubljansko ekonomsko fakulteto so ugotovili, da je bila pri tem delno učinkovita. Med drugim ugotavljajo, da pred pripravo javnih naročil izbranih storitev na fakulteti niso raziskali stanja na trgu.