Ljubljanska biotehniška fakulteta pri zagotavljanju podpornih dejavnosti po mnenju revizorjev delno učinkovita

Ljubljana, 24. decembra - Revizorji Računskega sodišča RS so pregledali učinkovitost zagotavljanja izbranih podpornih dejavnosti, ki so jih v letu 2022 izvajali zunanji izvajalci. Za ljubljansko biotehniško fakulteto so ugotovili, da je bila pri tem delno učinkovita. Fakulteta je med postopkom izvedla ustrezne postopke za odpravo ugotovljenih nesmotrnosti.