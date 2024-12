V gorenjskih turističnih središčih zadovoljni z zasedenostjo med prazniki

Kranjska Gora/Bohinj/Bled, 24. decembra - Kaže, da bodo gorenjska turistična središča v času praznikov dobro zasedena. To še posebej velja za Kranjsko Goro, ki se lahko pohvali z zasneženo podobo in urejenimi smučarskimi ter tekaškimi progami. Nekaj žičniških naprav so uspeli pred prazniki zagnati tudi na območju Bohinja, in sicer na Voglu ter Soriški planini.