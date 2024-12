Muskovo podjetje xAI zbralo dodatnih šest milijard dolarjev

New York, 24. decembra - Podjetje Elona Muska xAI, s katerim je milijarder vstopil na trg umetne inteligence, je zbral dodatnih šest milijard dolarjev sredstev. V podjetje, katerega osrednji proizvod je klepetalni robot Grok, sta med drugim vložila proizvajalca čipov Nvidia in AMD, ameriški upravljalci tveganega kapitala ter naložbeni skladi iz Savdske Arabije in Katarja.