Ranjena otroka v napadu na zagrebški šoli bosta božič preživela doma

Zagreb, 24. decembra - Dva otroka, ki sta bila ranjena v petkovem smrtonosnem napadu z nožem na zagrebški osnovni šoli Prečko, bosta danes izpuščena iz bolnišnice. Zdravniki so namreč ocenili, da sta otroka, stara sedem in enajst let, dovolj okrevala in da lahko božič preživita doma z družino, poroča hrvaška javna radiotelevizija HRT.