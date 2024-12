Na Centru za jezikovne vire in tehnologije razglasili besede leta

Ljubljana, 24. decembra - Center za jezikovne vire in tehnologije (CJVT) je tudi letos objavil besede, ki so zaznamovale iztekajoče se leto, predvsem jezik spletnih medijev. Kot so ob tem zapisali, je leto 2024 leto umetne inteligence, poleg tega pa so veliko pozornosti prejele tudi nekatere domače in tuje teme. Med stotimi izbranimi besedami je med drugim omrežnina.