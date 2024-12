V Kranju s pirotehniko poškodovali poštni nabiralnik

Kranj, 24. decembra - Kranjski policisti so v ponedeljek ob 9.30 prejeli obvestilo o poškodovanem poštnem nabiralniku na objektu ene izmed pošt na območju Kranja. Po doslej zbranih obvestilih je storilec vanj odvrgel pirotehnično sredstvo in ga poškodoval, so sporočili s Policijske uprave Kranj, kjer nadaljujejo preiskavo zaradi poškodovanja tuje stvari.