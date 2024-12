Sodišče peterici izreklo kazni zaradi napada na izraelske navijače v Amsterdamu

Amsterdam, 24. decembra - Okrožno sodišče v Amsterdamu je danes pet moških obsodilo zaradi sodelovanja v napadu na izraelske navijače po novembrski nogometni tekmi med Ajaxom in Maccabijem iz Tel Aviva. Spoznani so bili za krive več kaznivih dejanj, od brcanja navijačev Maccabija do spodbujanja nasilja. Po ugotovitvah tožilca jih pri tem niso motivirala antisemitska čustva.