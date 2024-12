V dodatnem terminu danes izplačilo državne štipendije

Ljubljana, 24. decembra - Danes je še zadnji dodatni termin letos za izplačilo državne štipendije. Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ga je namreč uvedlo zaradi velikega števila vlog, upravičencem pa tako ne bo treba čakati na izplačilo do rednega termina za izplačilo, ki je sicer 10. dne v mesecu, so pojasnili na ministrstvu.