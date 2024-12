Skakalci ob prelomu leta v lov na zlatega orla

pripravila Zala Zaletel

Ljubljana, 25. decembra - Smučarske skakalce konec tedna čaka uvod v 73. novoletno turnejo štirih skakalnic, ki se bo začela v nemškem Oberstdorfu. V lov na zlatega orla, doslej sta to prestižno lovoriko od Slovencev osvojila le Peter Prevc in Primož Peterka, se podaja tudi pet Slovencev. Ekipa, na čelu katere sta Anže Lanišek in Timi Zajc, bo znana v četrtek.