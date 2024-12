Poklukar: Policija skrbi, da je varnost zagotovljena v največji možni meri

Ljubljana, 24. decembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar je v poslanici ob božično-novoletnih praznikih zapisal, da slovenska policija z različnimi metodami in oblikami dela skrbi, da je varnost prebivalk in prebivalcev zagotovljena v največji možni meri. Leto 2024 pa so najbolj zaznamovale teme, povezane z varnostjo, in pogajanja o prenovi plačnega sistema.