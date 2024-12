Uprava: Koline le ob upoštevanju predpisov in dobrobiti živali

Ljubljana, 24. decembra - Pred prihajajočimi prazniki, ki jih zaznamuje tudi dolga tradicija kolin, na upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarjajo, da je treba ta običaj izvajati ob upoštevanju predpisov in dobrobiti živali. "Le z odgovornim ravnanjem lahko največ prispevamo k varnosti, zdravju in dobrobiti tako živali kot ljudi," so poudarili.