Reševanje madžarskega pohodnika Kamniško-Savinjskih Alpah trenutno ustavljeno

Kamnik, 24. decembra - Gorski reševalci so trenutno zaradi vremenskih razmer ustavili reševanje madžarskega pohodnika v Kamniško-Savinjskih Alpah. Sunki vetra so na območju iskanja takšni, da reševalcem ne omogočajo varnega dostopa do pohodniku, za katerega sicer vedo, kje je, je danes za STA povedal vodja reševanja Jernej Lanišek iz Gorsko reševalne službe Kamnik.