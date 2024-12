Dnevnik o odločitvah Tomaža Pliberška (24. 12.)

Ljubljana, 24. decembra - Tomaž Klipšteter v komentarju Golobov kamikaze piše o odločitvah nekdanjega direktorja urada za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Tomaža Pliberška. Kadrovska poteza premierja Roberta Goloba, da ga je imenoval na to mesto, ne bi mogla biti slabša, saj so projekti urada zaradi njegovih odločitev doživeli nepotrebne zaplete, piše avtor.