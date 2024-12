Cene nafte navzgor

Singapur, 24. decembra - Cene nafte so se v današnjem azijskem trgovanju dvignile. Trgovci čakajo na objavo najnovejših podatkov ameriškega inštituta za nafto API o zalogah nafte in naftnih derivatov v ZDA. Ob tem so zadovoljni z rastjo povpraševanja po nafti v Indiji, ki je tretja največja uvoznica nafte na svetu, poročajo tuje tiskovne agencije.