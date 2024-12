Mariborski policisti prijeli serijskega vlomilca

Maribor, 24. decembra - Policisti so prejšnji teden prijeli 48-letnega moškega z območja Maribora zaradi suma, da je od oktobra vlomil v več stanovanjskih hiš, kjer naj bi med drugim ukradel denar in zlatnino. Osumljenec naj bi na različnih bencinskih servisih opravil tudi več tatvin goriva, so danes sporočili s Policijske uprave Maribor. Od sobote je v priporu.