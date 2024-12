Winnipeg z zmago na kanadskem derbiju potrdil vodstvo v ligi NHL

Toronto, 24. decembra - Hokejisti Winnipega so ponoči v severnoameriški ligi NHL slavili na kanadskem derbiju v Torontu ter z zmago s 5:2 potrdili prvo mesto v ligi in v zahodni konferenci. Dve točki zaostajajo Vegas Knights, ki so s 3:1 ugnali Anaheim, na vzhodu pa so na čelu New Jersey Devils, ki so kar s 5:0 dobili sosedski derbi z New York Rangers.