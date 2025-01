Slovenski fiziki odstrli lastnosti vesoljskega prahu v galaksijah zgodnjega vesolja

Ljubljana, 6. januarja - Raziskovalci ljubljanske fakultete za matematiko in fiziko so skupaj z mednarodnimi strokovnjaki na podlagi podatkov vesoljskega teleskopa James Webb prišli do prelomnega odkritja o razvoju lastnosti vesoljskega prahu v galaksijah zgodnjega vesolja. Študija med drugim razkriva ključno vlogo zgodnjih supernov pri njegovem nastanku.