Newyorške borze končale v zelenem

New York, 23. decembra - Indeksi na newyorških borzah so današnje trgovanje sklenili v zelenem. Na borze vplivajo visoke obrestne mere ameriških obveznic, ki ovirajo višje dobičke v zgodovinsko močnem obdobju konca leta, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Današnjo rast je spodbudil tudi visok dobiček podjetja Nvidia. Ceni nafte in zlata sta se znižali.