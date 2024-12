Delo o kampanji Moj glas, moja izbira (24. 12.)

Ljubljana, 23. decembra - Anja Intihar v komentarju Ljudstvu je mar. Bo tudi politikom? piše o evropski pobudi Moj glas, moja izbira (My Voice, My Choice) Inštituta 8. marec z Niko Kovač na čelu ter milijonom podpisov za varen in dostopen splav. Avtorica meni, da naj o njem sodi le tista, ki se zanj odloča, na celotni družbi pa je odgovornost, da ji omogoči možnost izbire.