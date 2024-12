Po petkovem napadu v Magdeburgu shoda nasprotnikov in podpornikov skrajne desnice

Magdeburg, 23. decembra - Več sto ljudi je danes v Magdeburgu oblikovalo človeško verigo v spomin na žrtve petkovega napada, ko je moški z avtomobilom zapeljal v množico in ubil pet ljudi. Ob tem so obsodili skrajno desnico, ki po njihovem skuša izkoristiti napad. V istem času so se v mestu zbrali tudi podporniki skrajno desne stranke Alternativa za Nemčijo (AfD).