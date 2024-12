Članstvo v Esi in Cernu krepi raziskovalno odličnost in gospodarsko prepoznavnost Slovenije v svetu

Ljubljana, 23. decembra - Slovenija s članstvom v Cernu in Esi dokazuje odličnost svojih raziskovalcev in podjetij, pridobiva dostop do vrhunskih programov ter krepi svojo mednarodno prepoznavnost, so poudarili govorci na okrogli mizi v okviru dogodka Vtis leta 2024. Njen uspeh v obeh organizacijah pa bo odvisen od tega, kako učinkovito bo izkoristila ponujene priložnosti.