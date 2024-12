Večer o financiranju občin (24. 12.)

Maribor, 23. decembra - Urška Mlinarič v komentarju Občinske finance piše o predlogu novele zakona o financiranju občin, ki so po njenem mnenju ne glede na število prebivalcev nepogrešljive. Piše, da je izvršilna oblast tokrat slišala in uslišala težave občin ob zadovoljevanju potreb občanov in opozarja na podfinancirane občine, ki naj bi jih bilo 70 od skupno 212 občin.