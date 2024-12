Na Hrvaškem na shodih pozivi k večji varnosti na šolah

Zagreb, 23. decembra - Pred šolami po vsej Hrvaški ter na shodu Za varno šolo v Zagrebu so se danes v tišini in ob prižiganju sveč zbrali ljudje, ki želijo opozoriti na pomen večje varnosti v šolah, potem ko je minuli petek 19-letnik na zagrebški osnovni šoli Prečko z nožem ubil sedemletnega otroka, še tri otroke in učiteljico pa ranil, poročajo hrvaški mediji.