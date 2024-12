Vreme: Ponoči se bo v zahodni polovici države deloma zjasnilo

Ljubljana, 23. decembra - Ponoči se bo v zahodni in osrednji Sloveniji deloma zjasnilo, drugod bo še ostalo pretežno oblačno. Pihal bo okrepljen severni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od -4 do 2, v alpskih dolinah okoli -7 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo na zahodu delno jasno, drugod pa zmerno do pretežno oblačno. Krepil se bo severni veter, na Primorskem burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 6, na Primorskem do 10 stopinj Celzija.

Opozorilo: V torek čez dan bo okrepljen severnik ponekod v severni Sloveniji na izpostavljenih mestih v sunkih presegal hitrosti 80 km/h, burja na Primorskem pa zvečer 100 km/h.

Obeti: V sredo se bo povsod zjasnilo. Veter bo postopno slabel. V četrtek bo precej jasno. Burja na Primorskem se bo ponovno nekoliko okrepila. V petek čez dan se bo od vzhoda pooblačilo.

Vremenska slika: Ciklon z vremensko fronto se je pomaknil nad Balkan. Z okrepljenim severnikom v višinah k nam priteka prehodno bolj suh in hladnejši zrak.

Napoved za sosednje pokrajine: Ponoči bo v krajih severno in zahodno od nas delno jasno, drugod pa pretežno oblačno. V Kvarnerju bo pihala zmerna do močna burja, v krajih vzhodno in severno od nas pa okrepljen severnik. V torek bo v krajih južno in vzhodno od nas zmerno do pretežno oblačno, drugod pa delno jasno. Pihal bo okrepljen severnik, v Kvarnerju zmerna do močna burja.