Libanonski premier in mirovne sile ZN pozivajo Izrael k hitremu umiku iz Libanona

Bejrut, 23. decembra - Mirovne sile Združenih narodov v Libanonu (Unifil) in libanonski premier Nadžib Mikati so danes, skoraj mesec dni po krhki prekinitvi ognja med Izraelom in šiitskim gibanjem Hezbolah, pozvali izraelsko vojsko, naj se hitro umakne z juga Libanona, poročajo tuje tiskovne agencije.