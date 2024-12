Vlada Agencijo za energijo poziva k uvedbi starega sistema omrežnine

Ljubljana, 23. decembra - Vlada Agencijo za energijo poziva k uvedbi starega sistema obračunavanja omrežnine, in sicer s februarjem, je danes povedal premier Robert Golob. Če svet agencije ne bo ukrepal, naj odstopi, je pozval. "Ne moremo si več zatiskati oči, da je metodologija kakor koli ustrezna. Ljudje, ki so za to odgovorni, morajo nositi posledice," je dejal.