Začetek dirke po Italiji 2025 uradno v Albaniji

Tirana, 23. decembra - Začetek kolesarske dirke po Italiji prihodnje leto bo v Albaniji, kjer bodo na sporedu tri etape, so danes na spletni strani zapisali organizatorji preizkušnje. Prihodnji Giro, ki ga je letos dobil slovenski as Tadej Pogačar, se bo začel 9. maja in trajal do 1. junija. Preostanek Gira bodo organizatorji razkrili 13. januarja v Rimu.