Trump si znova želi Grenlandijo, kar ta odločno zavrača

Washington/Nuuk, 23. decembra - Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je v nedeljo znova izrazil željo, da bi ZDA prevzele nadzor nad Grenlandijo, strateškim arktičnim otokom z velikimi zalogami mineralov in nafte. Predsednik grenlandske vlade Mute Egede je danes v odzivu to zavrnil z besedami, da otok nikoli ni bil in ne bo na prodaj.